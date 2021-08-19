28 Şubat davasında yargılanan ve yakalama kararı çıkarılan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti.

Uzun süredir görülmeyen eski paşa Çetin Doğan bugün öğlen saatlerinde Bodrum'daki evinden çıkarken görüntülendi.

Çok sayıda korumasının eşliğinde evden çıkan Çetin Doğan'ın, başında şapka ve gözünde siyah gözlükle evden çıktığı görüldü. Korumalarının yoğun güvenlik önlemi aldığı görülen Çetin Doğan 35 plakalı bir otomobilin makam koltuğuna binerek evden uzaklaştı. Çetin Doğan'a korumalarının bulunduğu bir aracın da eşlik ettiği görüldü.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava dosyalarının incelenmesinin ardından infaz savcılığınca hakkında yakalama çıkarılan 14 kişiden biri olan Çetin Doğan'ın teslim olmaya gittiği öğrenildi.

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan