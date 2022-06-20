28 Şubat davasında yeni gelişme!

Yargıtay kararının ardından yeniden görülen davada 16 sanık Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Davanın bugün görülen duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada bazı sanık avukatları kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Taleplerin hepsi mahkeme heyeti tarafından reddedildikten sonra mahkeme başkanı Cumhuriyet savcısına esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı, Yargıtay ilamı doğrultusunda sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya, Muhittin Erdal Şenel, Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulunan avukatların talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

Engin Yağcı

