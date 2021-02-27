28 Şubat mağduru Binbaşı mezarı başında anıldı

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas'taki mezar ziyaretine Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı ve Mazlumder Şube Başkanı Ahmet Taş, kısa adı ASDER olan Adaleti Savunanlar Derneği Şube Yöneticileri Diş Hekimi Kemal Mete ve Ahmet Balcı, Eğitimci Erdal Tunç ile Gazeteci-Yazar Rıfat Yörük katıldı.

Dualar okunduktan sonra burada kısa bir konuşma yapan Ahmet Taş, Yıldırım'ı rahmet ve hasretle andıklarını söyledi. Kayserili olan ve Siverek 7. Topçu Alayı'nda görev yaparken 1996 sonunda YAŞ kararıyla ordudan atılan Abdulmuttalip Yıldırım'a Şanlıurfa Belediyesinin Refah Partili Başkanı Ahmet Bahçıvan'ın sahip çıkarak danışman olarak görevlendirdiğini hatırlatan Taş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak baskılar sivil hayatta da sürdü. Görevini üç ay kadar sürdürebilen Yıldırım'ın maaşı Emekli Sandığı'nca donduruldu. Bu nedenle Belediye Başkanlığı Danışmanlığı'ndan da ayrılmak zorunda kaldı. Bu defa özel sektörde iş bulmaya çalıştı. Ancak çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanınca bunalıma girip Şanlıurfa Öğretmenevi'nin çatı katından atlayarak intihar etti. Geride dul bir eş ve 3 çocuk bırakan Yıldırım Binbaşı 1997 yılında vefat ettiğinde henüz 41 yaşındaydı. Bu vesileyle başta Abdulmuttalip Binbaşımız olmak üzere aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanı mağdur eden 28 Şubat Postmodern Darbesini, darbecileri ve tüm darbeleri bir kez daha kınıyor, her darbede biraz daha zayıflatılan milletimizi bir daha darbelerle imtihan etmemesini Rabbimizden diliyorum.”