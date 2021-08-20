28 Şubat mağduru Kanmaz: 'Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz'

28 Şubat davasında alınan müebbet hapis cezası kararları Yargıtay tarafından onandı. Hükmün kesinleşmesinin ardından davada yargılanan 14 sanık hakkında infaz süreci başlatılarak emekli Orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlatan Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, “28 Şubat sürecinde yaşadığımız, 2013'den bu tarafa gelen yargılama neticesinde 105 kişi ile başlayan bu iddianame suçluları en son 21 kişiye düşmüştü ve bunlardan 7 kişi de zaman aşımından dolayı tahliye kararı verilmişti. En son dün alınan karar neticesinde Yargıtay'ımızın 28 Şubat çalışma grubunun cuntasında 14 generalin tutuklanmasına ve cezaevinde müebbet hapis yatmasına karar verildi. Bu bizim için çok önemli. Ülkemiz son 110 yıldan beri hep darbe sürecini yaşadı ama 28 Şubat diğer darbelere benzemedi. Çünkü batı çalışma grubu silahla müdahale etmedi. O zamanın millet idaresiyle yönetime gelen hükümeti bir şekilde devirerek diğer siyasi partilerimizi kullanarak maalesef iktidarı değiştirdi. İktidarı değiştirdikten sonra özellikle milletimizin değerleriyle mücehhez olan kurumları, kuruluşları sivil toplum kuruluşları ve bunların içerisinde öğretmeniyle, hanım kardeşlerimizle, üniversite öğrencilerimizle 28 Şubat 97, 98 ve 99 dönemlerinde ülke içerisinde müthiş bir kaos yaşandı” dedi.

“Gerçek inancımızdan dolayı silahlı kuvvetlerden ihraç edildik”

Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı Kanmaz, “Yine o dönemde Yargıtay'ımız Danıştay'ımız o dönemin hukukçuları maalesef genelkurmayın brifinglerine katılarak, talimatları uygulayarak 28 Şubat'ın içerisinde mücadele eden kardeşlerimizi sadece düşünceye göre yargılayıp ve maalesef 400 civarındaki bu kardeşlerimiz halen cezaevinde çile çekiyor. Silahla en ufak bir şey yapmamış. Çünkü bizim geçmişimiz olsun, şu anda olsun biz Türk milleti içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleriyle beraber peygamber ocağı olarak görüp onla mücadele eden insanlarız. Bizim en ufak bir terör hadisemiz yoktur. Bizim görevimiz çok sevdiğimiz silahlı kuvvetlerimizin içinde görev alırken dışarıdan gelen düşmana karşı mücadele etmek. Ama 28 Şubat döneminde yapılan bu uygulama neticesinde kesinlikle bir suçu olmadan sadece disiplinsizlik düşüncesiyle ama gerçek inancımızdan dolayı bin 400 civarındaki silahlı kuvvetler mensubu silahlı kuvvetlerden ihraç edildi” şeklinde konuştu.

“FETÖ o dönemde kendisine inancı olmayan subay ve astsubayları bir şekilde ihraç etti”

ASDER Konya Şube Başkanı Kanmaz, “Geriye doğru baktığımız zaman bunun da büyük bir proje olduğunu, FETÖ'nün o dönemde kendisine inancı olmayan subay ve astsubayları bir şekilde ihraç ederek daha sonra 2000'li yıllarda da balyoz iddianamesiyle tasfiye ederek kendilerinin önünü açmışlar. Rabbim tabii ki bunlara müsaade etmedi ama 2016 değil de 2019 veya 2020 yılında o dönem yaşansaydı bunlar sessiz ve kansız bir şekilde ülkeyi ele geçireceklerdi. Ama Rabbim müsaade etmedi, 15 Temmuz'u yaşadık 250 şehidimiz 3 bin 200 tane gazimiz var” ifadelerini kullandı.

“Bunlar artık cezaevinde ceza çekecekler bize yapmış oldukları zulümleri düşünecekler”

Dernek olarak mücadele ettiklerini anlatan Kanmaz, “Biz Cumhurbaşkanlığına bir liste verdik. Biz göreve yine hazırız diye. Çünkü biz başımıza gelen tüm sıkıntıya biz sabrettik biz dedik ki bizi biz yapan değerlerle AK Partimiz bizim haklarımızı alır dedik. 2011 yılında bizimle ilgili bir yasa çıktı ama eksik çıktı. Biz yine hamd ediyoruz ki arkadaşlarımızın birçoğunun mağduriyetleri bir şekilde giderildi. Biz istedik ki Yargıtay'ımız bu konuda 2013 yılında açılan 28 Şubat batı cuntasının yargılama neticesinde bizim de haklarımızı alır düşüncesinde mücadele ettik. Aylarca 28 Şubat yargılamalarına katıldık Ankara'daki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ama sonuca baktığımız zaman bizi sevindiren bir tarafı var üzüntü olan bir tarafı var. Sevinen tarafımız 14 tane batı çalışma içerisinde bulunan cunta bunun başında bulunan Çevik Bir olmak üzere bunlar artık cezaevinde ceza çekecekler, cezaevinde müebbet cezasıyla artık bize yapmış oldukları zulümleri düşünecekler. Biz bundan dolayı çok memnunuz. Herhangi bir şekilde onların yaşlarından dolayı veya başka bir hastalıklarından dolayı kesinlikle cezaevinden tahliye edilmesini istemiyoruz. Çünkü bu şekilde olup cezaevlerinde 28 Şubat mağduru olan büyük abilerimiz kardeşlerimiz var şuanda onlar orada çile çekiyor. Bizim beklentimiz şudur, uğramış olduğumuz mağduriyetten dolayı müşteki idik bu nedenle oluşan haklarımızın verilmesini istiyoruz. Yani bizim önümüzün açılmasını istiyoruz. Yani biz özetle yargılanmak istiyoruz. Eğer bizi yargılamıyorlarsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP, diğer partileriyle bizim haklarımızın verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Dikkat ederseniz biz hiçbir zaman sokaklara taşmadık”

Kendilerinin o dönemden bugüne mağdur olduklarını anlatan Başkan Mehmet Kanmaz, “Çünkü biz mağduruz. Bu bin 400 civarındaki kardeşimiz onun artısında karalama mağduru olan 3 bin kardeşimiz bu şekilde mağdur ama hiç birinden ses çıkmıyor. Dikkat ederseniz biz hiçbir zaman sokaklara taşmadık. Biz ülkemizde silahlı kuvvetlerimizle beraber bu ülkenin değerleriyiz, biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki günlerde meclis açıldığı zaman bizlerin haklarının alınması konusunda meclisimiz bizim için bir karar verecektir” ifadelerini kullandı.

İbrahim Yetkin