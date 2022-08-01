28 Şubat'ın planlayıcısı Çevik Bir'e 'demans' tahliyesi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans' hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

“Böyle güzel şeylerin peşinde olun”

Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, “Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim” dedi. Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, “Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz” diye konuştu.

Mustafa İç