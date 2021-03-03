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28 Şubat'ın yasakçı müdürü görevinden istifa etti

28 Şubat'ın yasakçı müdürü görevinden istifa etti
28 Şubat'ın yasakçı müdürü görevinden istifa etti

Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp dışarıya attıran 28 Şubat'ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinden istifa etti.

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Toros Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine inanan, hiçbir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınamayacağını savunan bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulandı.

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"28 Şubat döneminde yaşanılanları kabul etmek mümkün değildir"
28 Şubat sürecinin, Türkiye'nin en kara dönemlerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu dönemde yaşanılan acıları kabul etmek, ne dün ne de bugün söz konusu değildir. Üniversitemizin temel değerleri içerisinde, 'her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı, insana saygı, başkalarını dışlamama, fikirlere saygı, hoşgörü ve birlikte yaşama' gibi temel değerler yer almaktadır. Kuruluş felsefesinde bu değerleri taşıyan bir kurumun 28 Şubat döneminde yaşanılan insan haklarına ve insan onuruna yakışmayan uygulamaları tasvip etmesi mümkün değildir" denildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Servet Özgür'ün, 3 Mart tarihi itibari ile Meslek Yüksekokulundaki görevinden istifa ettiği belirtildi.

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