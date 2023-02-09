28 ton yardım malzemesi A400M kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremin ardından, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına ve depremzedelere yardım amacıyla toplanan malzemeler, Ankara Etimesgut Havalimanından yola çıktı. Toplam 28 ton yardım malzemesi, Türk Hava Kuvvetlerine kargo uçağı olan "Koca Yusuf" adlı A400M tipi uçakla Gaziantep'e gönderilmek üzere havalandı. Depremzedeler için gönderilen malzemelerin içerisinde gıda malzemeleri, battaniye ve elektrik ihtiyacını gidermek üzere kullanılacak jeneratörler yer aldı.

Gün içerisinde bir kargo uçağının daha Adana'daki depremzedeler için yardım malzemesi göndereceği bildirildi.

Kemal Diri - Tolga Başer

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