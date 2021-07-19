28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi

Sason ilçesinde görkemli bir aşiret düğünüyle hayatını Büşra Varçın ile birleştiren henüz bebek iken gazi olan Ergün Tiryaki'nin düğününe Batman merkez ve ilçelerinden çok sayıda şehit yakını, gazi, gelin ve damadın akrabaları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sason ilçesinde 28 yıl önce 6 aylıkken teröristlerin saldırısında 6 kurşun alarak yaralanan Ergün Tiryaki, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 6 kurşun yarası ile 3 ay yoğun bakımda kalarak hayata tutunmayı başardı.

Tiryaki, mutlu gününde yaşadığı tüm acıları geride bırakarak halayın başına geçti.

Ekrem Aktaş

