29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyünde 14 Temmuz 1992 yılında 250 kişilik grupla köy basan teröristler 50 haneli köyü yakıp yıkmıştı. Olayda 6 vatandaş şehit olmuş, 5 vatandaş da yaralanmıştı. Köyü ateşe veren teröristlerin yaptığı katliam hala dün gibi tazeliğini koruyor. 29 yıl önce köylerini terör nedeniyle terk edip ülkenin dört bir yanına kaçan köylülerden sadece 50 hane kalmış durumda. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden temizlenince köye dönüşler yavaş yavaş başladı.

100 yaşındaki Ayşe Alp, o dönemde yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Ayşe nine, "Biz bu dağın başında kalıyorduk. Eski köyümüzde derme çatma evlerimizdeydik. Bizden kız istediler vermedik köy bastılar. İlk baskında benim ailemden 5 kişi şehit edildi. İkinci baskında 1 kişi şehit edildi. Üçüncü köy baskınında gece olduğu için biz kaçtık ama bazıları kaçamadı yaralılarımız oldu. Esir düştüler. Eski köyümüzü evlerimizi koyunlarımızı hepsini yakıp yıktılar. O zaman 250 terörist gelmişti. Jirki aşiretinden desteğe geldiler, askerlerimizle beraber bizi kurtardılar. Biz o yıl Ayvalık köyüne götürüldük. Tekrar buraya getirildik. 29 yıldır ilk yerleştiğimiz köyümüze gidemedik. Buraya yerleştik hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Devletimiz çadır getirdi, çadırlarda kaldık

. Şimdi buradayız. Ama acım daha dün gibi katliamı asla unutmayacağım. 100 yaşındayım. Dün gibi gözümün önünde Allah şahittir burada başımıza gelmeyen kalmadı. Allah'a havale ediyorum. Devletimiz hep bizimleydi. Şimdide köyümüzde okul var ama köprü yok. Bizim eksikliklerimiz giderilsin istiyorum, başka bir şey istemiyorum'' dedi.

Köy muhtarı İsmail Alp ise köy baskını sonrası yaşananları anlatırken o anları yeniden yaşadı. Muhtar Alp, "Köy muhtarıyım, maalesef yaklaşık 29 yıl önce 4 şehit verdik yaralılarımız oldu. 3 Köy baskını oldu. Kato Dağından geldikleri için çok yakındık. Daha önce yaşadığımız evler ileride kaldı. Aşağı indik. Baskınlarda köyü yakıp yıktılar. Ayvalık köyüne taşındık. Sonra bir yıl kaldık orada. Mersin, Adana, Van, Şırnak ve Mardin'e göç ettiler. Biz kaldık buralarda.

Bu köy yeni kurulmuş bir köy. Sizde şahitsiniz köyümüz terör nedeniyle hala boş. Şu an köyümüzün çok eksikleri var. Yeni yol yapılmış. Köprü istiyoruz. Köyün içme suyu şebekesi yok, ilk ve sonbahar aylarında sular yükselince dere taşıyor. İstinat duvarı yapılsın istiyoruz. Zarar ziyan komisyonu ilk köy boşaltma ve zarar ziyan ücretini ödedi ancak ikinci bir ödeme daha olmadı. Çok mağdur olan vatandaşlar var. Devletimiz her anlamda yanımızda oldu. Allah razı olsun. Türkiye'nin şehitleri bizimde şehitlerimiz, bizim şehitlerimiz de Türkiye'nin şehitleri. Acımız hala taze katliamları unutmak mümkün değil'' şeklinde konuştu.

1992 yılında 250 terörist köy basıp yakmış

Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü, 2 bin 950 rakımlı Kato Dağı eteklerinde kurulu bir köydü. Ancak PKK'lı teröristler köylülerden kız istemiş, kızı vermedikleri için köy basıp evleri yakan 250 terörist, 3 yıl arayla köye baskınlar düzenleyerek katliamlar yapmıştı. Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sayesinde şimdi Kato Dağı zirvesine askeri üs bölgesi kuruldu.

Hazım Gökçe - Serdar Gükçe