3 aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyü Yılancı Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesimi yapan akraba oldukları öğrenilen 3 aile arasında anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamdi Bayam, olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ve A.B. ise ağır yaraladı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekipleri ve komando birliği sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ve A.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 kişi gözaltına alındı

Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hamdi Bayam'ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Ö.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu - Akif Doğan