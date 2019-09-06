3. Alaeddin Keykubat'ın temsili beratı Söğüt'e gönderildi

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 3. Alaeddin Keykubat tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e berat gönderilmesiyle ilgili Sırçalı Medrese'de temsili program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Osmanlı Beyliği arasındaki ilişkiyi anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

"Osman Bey'e gönderilen berat Anadolu için adeta bir ışık oldu"

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Anadolu çınarının kökü olan Konya'dan, Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat tarafından Osman Bey'e gönderilen beratın Moğol istilasıyla büyük sıkıntı yaşayan Anadolu için adeta bir ışık olduğunu ve 600 yıl dünyayı adaletle yöneten Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu sağladığını belirtti. Başkan Altay, “Osman Bey'e Sultan 3. Alaeddin Keykubat tarafından alem ve beratın veriliş sebepleri izah edilirken, onun diğer Anadolu beylerinden daha ziyade bu emanetlere layık olduğu, dört halifeye izafe edilen vasıflardan; sıdk, adalet, hilm ve haya, şecaat ve cesaret gibi hasletleri kendi karakterinde sahip olmasına bağlanmıştır. Osman Bey'in topluma lider seçilmesi; elbette onun ahlaki durumu, isabetli görüşleri, cesareti ve savaşçı ruhu, fetihlerle yurt edindiği beldelerde adaletli davranmasına karşılık verilen bir mükafattır aynı zamanda. Sultan 3. Alaeddin Keykubat'ın beratında yer alan tavsiyelere baktığımızda bugün de geçerliliğini koruyan çok önemli ifadeler olduğunu görüyoruz. 3. Alaedddin Keykubat'ın Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey'e verdiği berat yüzyıllar öncesinde devleti yönetenlerin sahip olmaları gereken ilkeleri içermesi bakımından büyük anlam taşıyor” şeklinde konuştu. Başkan Altay, konuşmasının sonunda Konya adına böyle bir programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Atalarımızla ne kadar gurur duysak azdır"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da 3. Keykubat'ın, devletin zor zamanlarında Türk devletinin devam etmesi adına, Osman Gazi'nin taşımış olduğu özelliklerin bu sorumluluğu ve yükü kaldırabileceğine kanaat getirerek, 721 sene önce Konya'dan uç beyliği beratını yola çıkardığını kaydetti. Vali Toprak, “Allah'a şükürler olsun ki biz de bugün ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalandığı, güçlü devletimizin şemsiyesi altında bu töreni 721 sene sonra tekrarlıyoruz. Atalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Osman Gazi'yi de rahmetle ve şükranla anıyoruz. 600 yıldan fazla devam edecek, 3 kıtaya yayılacak, adaletle, hizmetle, şefkatle, asaletle yönetilecek bir imparatorluğun kuruculuğunu yapmıştır. Unutulan ve unutturulan bu tür törenler bu vesileyle hatırlanacak, yeni yetişen gençliğimizin de nasıl atalara sahip olduklarının, nasıl büyük bir devletin mirasçıları olduklarının idrakine varmasına da inşallah vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Beratın gönderilişi canlandırıldı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da katıldığı programın sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından beratın gönderilmesi temsili olarak gerçekleştirildi. Konya'dan yola çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliklerinde törenle teslim alınacak. 3. Alaeddin Keykubat'ın Osman Bey'e gönderdiği berat, Söğüt'te kutsal eşyalar olarak kabul edildi ve Türkmenler tarafından uzun süre ziyaret edildi. Beratın 1880'de yazılmış el yazması bir kitaptan kopyalanan nüshası, Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Müzesinde muhafaza ediliyor.

Mustafa Uslu