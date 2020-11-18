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3 ay arayla oğlunu ikinci kez vurdurup ölümüne sebep olan baba tutuklandı

3 ay arayla oğlunu ikinci kez vurdurup ölümüne sebep olan baba tutuklandı
3 ay arayla oğlunu ikinci kez vurdurup ölümüne sebep olan baba tutuklandı

Samsun’da 3 ay arayla ikinci kez oğlunu tabancayla vurarak bu kez ölümüne sebep olan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bulut (70) aralarında husumet bulunan oğlu Nazım Bulut'u (44) kahvehanede tabancayla ateş ederek yaraladı. Başına ve vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Nazım Bulut, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Kemal Bulut ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazım Bulut tedavi altına alındığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Baba Kemal Bulut ise oğlunun ölmesi üzerine gittiği memleketi Gümüşhane'de karakola giderek teslim oldu. Gümüşhane'ye giden Cinayet Bürosu ekipleri Kemal Bulut'u alıp Samsun'a getirdi. Samsun Adliyesine sevk edilen Kemal Bulut çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olaydan 3 ay önce de oğlunu bu kez tabancayla bacaklarından vurarak yaralamıştı

Baba Kemal Bulut, 3 Temmuz'da da tartışmada kendisine saldıran oğlu Nazım Bulut'a tabancayla ateş açarak 2 bacağının 4 yerinden yaralamış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhammer Ay
 

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