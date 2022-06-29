3 ay sonra açılışı yapılacak olan otel sel sularında yıkıldı

Düzce'de üç gün önce yaşanan yağışların açtığı tahribat gözler önüne seriliyor. Beyköy Beldesi Kalebidi köyü mevkiinde 2016 yılında yapımına başlanılan ve 3 ay sonra açılması planlanan kaplıca oteli, sel felaketinde büyük hasar gördü. Dereye yatığından 40 metre ileriye yapılan otelin bir kısmı yıkılırken büyük bir kısmı hasar gördü.

Dere yağışla yön değiştirdi

60 yıldır bu bölgede yaşayan köy halkından Mustafa Çalışkan, gece yaşanan selin binayı vurduğunu belirterek “Dereye yatağı biraz ilerisi. Şu anda dere kendi yatağından akıyor. Yaşanan selde yıkıldı. İnşaat halinde hiçbir pencere takılı değil” dedi. Selde büyük hasan gören otel dron ile görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol-Ali Yıldız

