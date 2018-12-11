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3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler iş bıraktı

3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler iş bıraktı
3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler iş bıraktı

Kütahya’da merkeze bağlı Gümüş köyde bulunan bir fabrikada, işçiler 3 aydır maaş alamadıkları iddiasıyla protesto eylemi gerçekleştirdi. Fabrika önünde iş bırakma eylemi yapan işçiler, hiçbir kimseyi karşılarında muhatap olarak göremediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kütahya'da merkeze bağlı Gümüş köyde bulunan bir gümüş fabrikasının çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 kişiden oluşan işçi grubu 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve 15 gün önce de 600 personelin işten çıkarıldığı için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Ailelerinin ve kendilerinin mağdur edildiğini ifade eden işçiler sorunun çözülmesi için hiçbir muhatap bulamamaktan yakınarak “Herhangi bir açıklama yapılmadığı için iş bırakma eylemi yaptık. Mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Hüseyin Can Aksu - Hüseyin Efe
 

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