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3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı

3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı
3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı

Silivri'de kuvözde bulunan 3 aylık Rojin bebeğin ambulansın alev alması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Minik Rojin'in kuvözde bulunmasının sebebinin ise solunum yetmezliği olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev almıştı. Alevler içinde kalan ambulansta kuvözde bulunan 3 aylık Rojin bebek, yanarak hayatını kaybetmişti. Feci olayda ambulans personeli ve 3 aylık bebeğin annesi Necmiye S. son anda ambulanstan atlayarak kurtulmuştu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından minik Rojin'in cansız bedeni cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Minik Rojin'in kuvözde bulunmasının sebebinin ise solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. 1'i kadın 3 sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.  

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