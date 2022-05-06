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3 aylık buzağı, kasabın yol arkadaşı oldu

3 aylık buzağı, kasabın yol arkadaşı oldu
3 aylık buzağı, kasabın yol arkadaşı oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde satın aldığı buzağıyı kamyoneti olmadığı için hafif ticari aracının bagajında taşıdı. İlginç görüntülerin çıktığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

3 aylık buzağı, kasabın yol arkadaşı oldu - Tıkla İzle

Kaynarca ilçesinde kasap dükkanı işleten Sinan Çalık, satın aldığı buzağıyı kamyoneti olamadığı için hafifi ticari aracının bagajına koydu. Buzağı ile ahırına kadar yolculuk yapan Çalık, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi. Görenlerin şaşkına döndüğü görüntülerde Çalık, buzağının kendisine yol arkadaşlığı yaptığını belirtti.

Kasap işletmeciliği yapan Çalık, “Dün hafif ticari aracım ile ilçemizde bulunan bir mahalleye et götürmüştüm. Oradan döndüğüm esnada hayvan ticareti yapan bir ağabeyime satılık hayvan var mı diye sordum. O da bana 3 aylık bir dana buzağı olduğunu söyledi. Daha sonrasında pazarlık yaparak anlaştık. Ancak o esnada yanımda kamyon olmadığı için mecburen hafif ticari aracıma koyarak getirdim. Yolda gelirken fotoğraf ve videolar çektim. Onu sosyal medyamda paylaştım, güzel bir yolculuktu yani” dedi.

Murat Hazer
 

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