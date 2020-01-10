3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpışmıştı.

Çarpışma sırasında orada bulunan balıkçı tekneleri, batan teknede bulunan 6 kişiden 3'nü kurtarmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken 3 balıkçıyı kurtaran kaptan açıklamalarda bulundu.

“Tekneden 3 tane adam çıkardım, diğerleri tekne ile battı”

Kaza sonrası 3 balıkçıyı kurtaran kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı” diye konuştu.

“3 kişi pervaneden tutunuyordu”

Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise “Tekne zaten batmıştı. Olduğu gibi alabora olarak, 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık” ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar

