3 bin 818 büyükbaş hayvan aşılandı

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Şubat ayı içerisinde, 8 köyde 2 bin 351 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı 17 köy 3 mahallede 551 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 4 köyde 910 adet büyükbaş hayvana Lumpy Skin Disease, 1 köyde 74 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca koruyucu olarak 8 mahallede 8 köpeğe kuduz aşısı uygulanması yapıldı.

Düzce'de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, bin 354 büyükbaş ve 261 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.

Enes Bektaş

