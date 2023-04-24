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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor
3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor

Türkiye'nin 3 bin rakımıyla en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor.

 Van'da geçtiğimiz hafta başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Van-Bahçesaray Karayolu'nda etkili olurken, birkaç yerde düşen çığlar Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor. Karayolları ekipleri, bir yandan Türkiye'nin 3 bin rakımıyla en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde çalışma kar temizleme çalışması yürütürken, Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri ise sürücüleri kar yağışı konusunda bilgilendiriyor.

Şükrü Akyüz - Gökhan Murat Göktürk
 

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