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3 bin yıllık ağacın altın sarısı yaprakları görenleri etkiliyor

3 bin yıllık ağacın altın sarısı yaprakları görenleri etkiliyor
3 bin yıllık ağacın altın sarısı yaprakları görenleri etkiliyor

Çin’in Shandong eyaletinde 3 bin yıllık Ginkgo ağacının sonbaharda yerlere dökülen altın sarısı yapraklarının oluşturduğu manzara ziyaretçileri etkiliyor.

3 bin yıllık ağacın altın sarısı yaprakları görenleri etkiliyor - Tıkla İzle

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tancheng şehrinde her sonbahar ziyaretçilerin akınına uğrayan Ginkgo ağacının yapraklarının yerleri kaplayan görüntüsü insanları etkiliyor. 

Araştırmacılar, ağacın tarihinin MÖ 1046-MÖ 771 yılları arasında hüküm süren Batı Zhou Hanedanlığı'na dayandığını söylüyor. 41,9 metre boyunda ve 2,6 metre çapında olan, nadir bulunan ve çiçek açmayan bir bitki olan Ginkgo ağacının yaprakları sonbaharda altın sarısına dönerek muhteşem bir manzara oluşturuyor. 'Yaşlı Ölümsüz Ağaç' adı verilen Ginkgo ağacı, ülke çapında on binlerce ziyaretçinin ilgisini çekiyor.  

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