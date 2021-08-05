3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ali Nargüner

