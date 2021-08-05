İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz!

3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz!
3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ali Nargüner
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.