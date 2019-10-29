3 büyüklerden Cumhuriyet Bayramı mesajı

Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in ilanının 96. yılında resmi internet sitesinden Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Galatasaray Kulübü'nün yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milletinin "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" olarak yaşama garantisidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

Fenerbahçe'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi internet sitesinden mesaj yayınladı. Mesajda Cumhuriyet'in ilanının 96. yılı kutlandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan dizelerde şu sözlere yer verildi:

"Ey Atamızdan bizlere en büyük miras olan Cumhuriyet,

Bizler seni başımızın üstünde, göklerde, kalbimizde taşırız, nadide bir çiçek gibi.

Bağımsızlığımız, senin zarif süzülüşünde saklıdır!

Uğrunda feda ettiklerimiz, geçmişimiz, geleceğimiz, umudumuz ve sevgimiz, kanımızı döktüğümüz renginde...

Ve sen yolumuzu aydınlatan nazlı hilal,

Özgürlüğümüzü ilan ettiğimiz bugünde, sen de tüm görkeminle, Cumhuriyet gibi parla!

Parla ki sana zincir vurmayı hayal edenler uykularından uyansın.

Parla ki gelecek nesiller nasıl bir destanı emanet aldıklarını anlasın,

Parla ki Cumhuriyetimiz, Atamızdan yadigâr ve ilelebet payidar kalsın!

Cumhuriyet Bayramımızın 96. onurlu yılı kutlu olsun!

Başta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile."

Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi imzalı bir mesaj yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılını kutladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir.

Ülkemizin yüksek menfaatleri için kurumsal ve sportif olarak daha güçlü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, milletimizi gururlandıran kazanımlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz.

Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

96 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."