3 çocuk annesi Fatma Çeri 5 aydır kayıp

Simav İlçesinde 2 Aralık 2020 tarihinden sonra Fatma Çeri'den haber alınamadı. Ailesi Çeri'nin kaybolmasının ardından kolluk kuvvetlere bilgi verdi. Ancak aradan geçen 5 ay içinde ki çalışmalar henüz sonuç vermedi. Kaybolan 67 yaşında ki kadından 150 gündür haber alınamıyor. Kayıp Fatma Çeri'nin eşi Beyti Çeri (71), eşini 5 aydır aradıklarını ancak henüz bulamadıklarını ifade etti. Çeri “Devletimizden Allah razı olsun. Bütün imkanlar seferber oldu, Jandarma, AKUT ve köpekler aradı ancak elimize bir şey geçmedi” dedi. Demirci Mahallesi Muhtarı İhsan Mutlu “Devletin yaptığı aramalardan AKUT, jandarma ve köpeklerin yanı sıra çevre illerden Afyon ve Eskişehir'den arama kurtarma ekipleri geldi. Aydın'dan gelen Jandarma helikopterinden çok büyük destek aldık” dedi. Kızları ile birlikte eşi Fatma Çeri'nin fotoğraflarını elinden düşürmeyen Beyti Çeri, eşinden her gün bir haber beklediğini ifade etti.

Mehmet Emin İncekulak

