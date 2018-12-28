3 dakikada 60 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Olay, Eyüpsultan'da bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde demir malzemeler üreten bir iş yerine gelen hırsızlar iş yerinin kapısını açmaya çalıştı. Kısa sürede kapıyı açan hırsızlar içeride bulunan hazırlanmış parçaları alarak geldikleri arabaya yükledi. Yaklaşık 3 dakikada içerideki 60 bin TL değerindeki malzemeyi geldikleri araca yükleyen hırsızlar kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Yüksel Kaya ve esnaf arkadaşları soygunu yapanların hırsızlık şebekesi olduğunu ve birçok yerden aynı kişilerin hırsızlık yaptığını iddia etti. Hırsızların özellikle plastik, demir, iplik gibi ham madde malzemeleri çaldıklarını öne süren esnaflar, bu şebekenin sipariş üzerine malzeme çaldığını da iddia etti.

'50-60 bin lira tutarındaki malzemeyi götürüyorlar'

Aynı sitede bulunan iş yerlerinin 4-5 defa soyulduğunu söyleyen imalathane sahibi Yüksel Kaya, “Olay 2 gün önce sabah saatlerinde oldu. Sitemizin güvenlikçisi saat 07.30'da iş yerini terk ettikten sonra geliyorlar. Herhalde takip ediyorlar bir araçla geliyorlar 5-6 kişilik grup. Bunlar çete herhalde. İş yerimi zorlayıp açıyorlar. İçerideki 50-60 bin lira tutarındaki su tesisatı malzemesini, doğalgaz vanalarını alıp götürüyorlar. Bu sitemizde ilk defa olmuyor. 4-5 defa sitemiz aralıklarla soyuldu. Diğer esnaflar da bundan şikayetçi. Artık bunlar bir terörist olmuş. Bu olay küçümsenmeyecek dereceye gelmiş. Küçümsenmemesi lazım. Esnaf burada çalışamaz hale geliyor. Diğer arkadaşlar tedirgin. Canımızdan endişe ediyoruz” dedi.

Aynı sitede iş yeri bulunan bir başka esnaf Gökşen Göktürk, diğer esnaflara da çağrıda bulundu. Çalıntı malların alınmamasını isteyen Göktürk, "Burada esnaf olarak hepimiz tedirginiz. Bugün komşumuza olan yarın da bize olur. Hepimiz teyakkuz halindeyiz ama yine de yapacak bir şeyimiz yok. Geliyorlar çok profesyonel bir şekilde işleri bitiriyorlar. Bunun için de bir çözüm bulunmasını ve bunların yakalanmasını istiyoruz. Bir de bu işlenmiş malları bizden alıyorlar mutlaka sipariş üzerine alıp götürüyorlar. Diğer esnaflar da almasınlar, esnafta duyarlı olsun bu konuda” diye konuştu.

'Bu bir çete olayı'

Sipariş üzerine mal çalındığını söyleyen başka bir esnaf Mustafa Uygun, bu malların başkaları tarafından alınmaması gerektiğini söyledi. Uygun, “Buradan esnaf arkadaşlarımızı da uyarıyorum. Böyle hırsızlık malları, sipariş üzerine çalınan malları kesinlikle almasın esnaf arkadaşlarımız. Bu şekilde yardım olmasın. Ekmeğimizi zar zor çıkartmak zorundayız. Ama bir çete geliyor bütün varlığımızı, kazandığımızı veriyoruz gidiyor. Çalıntı mal alınmasın. Esnaf arkadaşlarımızı da uyarıyorum buradan yani. Lütfen rica ediyorum. Bu bir çete olayı. 2-3 kişilik bir olay değil bu” şeklinde konuştu.

'Bana saldırsalardı kesinlikle öldürürlerdi'

Hırsızlardan 1 dakika sonra iş yerine gelen Zihni Safi ise "Sabah 07.30 civarı alarmın çaldığını güvenlikten aradılar. Ben de koşarak geldim. Onlar 36 geçe işi bitirip çıkıyorlar ben de 37 geçe geliyorum. Gelmiş olsaydım Allah muhafaza kim bilir nelerle karşılaşacaktım. Can güvenliğimiz yok. Bunlar bir şebeke. Daha önce de başka bir yere girdiler tanıdığım insanların. Bana saldırsalardı kesinlikle ya öldürürlerdi çünkü başka çıkış noktaları yoktu. Benim geldiğim tarafa gelmeleri gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şahısların yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şapkalı hırsızların minibüsle olay yerine geldiği, ellerindeki demirlerle kepengi açtığı ardından da dükkanda malzemeleri alıp üç dakika içinde kayıplara karıştığı görülüyor.

Serdar Ünal