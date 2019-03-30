3 el ateş ederek öldürdü duruşmada o bana saldırdı dedi

Olay Gemlik Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Karcı (60) babasının arkadaşı olduğunu ileri süren Ahmet Kenar'a (71) kefil olarak yüklü miktarda bir para almasını sağladı. Kenar aldığı paraları ödemeyince bütün borç Karcı'nın üzerine kaldı. Hem kendisinin hem de ailesinin mal varlığına haciz konulan ve evlerine icra giden Karcı bu olay üzerine Kenar ile görüşmemeye başladı. Olaydan sonra sokakta karşılaşan Karcı ve Kenar arasında tartışma çıktı ve çıkan tartışmada Kenar belindeki silahla Karcı'ya 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Karcı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı, cinayet zanlısı Kenar ise gözaltına alınarak tutuklandı.

Hakkında Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kasten adam öldürmek ve ruhsatsız silahla ateş etme" suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açılan Kenar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık, hayatını kaybeden Karcı'nın yakınlar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Kenar, Karcı ile daha önce aralarında kefillik yüzünden bir husumet olduğunu fakat bunu tatlıya bağladıklarını olay günü maktul Karcı'nın kendisine saldırdığını iddia etti. Kenar savunmasında, "Ben maktulü tanırdım. Babası benim arkadaşım olurdu. Olay günü ne oldu nasıl oldu tam hatırlamıyorum. Kendisiyle bir husumetim yoktu. Önceden kefillik yüzünden bir sorun yaşadık ama tatlıya bağladık. Olay günü yolda karşılaştık. Bir anda bana hakaret ve ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Ben de üzerimdeki silahla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Duruşmada sanığın savunmasını dinleyen müşteki taraf ise beyanları kabul etmedi. Karcı'nın eşi sanığın eşinin peşini bırakmadığını, sürekli eşinin peşinde dolaştığını, eşini kendisine kefil yaparak borca soktuğunu, sanık yüzünden evlerine haciz gittiğini belirterek en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Derya Evren

