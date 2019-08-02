3 gün önce kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Esentepe Mahallesi'nde bulanan evden 3 gün önce ayrılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Polise çocuklarının kayıp olduğu bildiren aile, evlatlarının hayatından endişe ediyor.

Kayıp çocuğu bulmak için polis ekipleri harekete geçti. Kent merkezinde araştırma yapan polis ekipleri çocuğun telefon sinyalinden son bulunduğu alanı belirleyerek arama yaptı. Merkeze bağlı Hasancık köyü yakınlarında Hüseyin'e ait telefondan gelen son sinyal üzerine bölgede bulunan göl ve dere yatakları didik didik arandı.

Hüseyin'in bulunması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri bölgedeki göllere tek tek girerek arama yaptı. Polis dalgıç ekipleri tarafından incelenen göllerde de Hüseyin'e ait henüz bir ize rastlanmadı.

Sabiha ve Sadık Çelik çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hüseyin Nasrullah Çelik'in bir an önce sağ salim bulunup ailesine teslim edilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Doğum gününü kutlayacaktı

3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Hüseyin'in 6 Ağustos'taki doğum günü için ailesinin hazırlık yaptığı öğrenildi. Acılı anne Sabiha Çelik, “Evden gittiği günün akşamı saat 23.30'da kendisiyle görüştüm ve eve gelmesini söyledim. Kendisi bana ‘tamam' dedi. Sonra eve gelmedi. Daha sonra tekrar aradığımda telefonuna ulaşılamıyordu. Bunun üzerine polise bilgi verdik. Polis telefon sinyallerinden Hasancık bölgesinde arama yaptı. Çocuğum hala bulunamadı. Adıyaman Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı konuyu takip ediyor. Çocuğumu görenler, yerini bilenler Allah rızası için bize bildirsin. Hüseyin sesimizi duyuyorsan lütfen eve gel, gelemiyorsan bizi ara. Hüseyinim evine gel sana kimse bir şey demeyecek. Sana sadece sarılacağım, senin kokunu içime çekeceğim” dedi.

Hüseyin'in dayısı olan İsmail Tunç ise “3 gündür arıyoruz, şu an bakanlık devrede zaten. Biraz önce emniyetten de gerekli bilgileri aldık. Herkes arıyor” diye konuştu.

Cihan Kizir