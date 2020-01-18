3 gün yürüyen merdiven altında mahsur kalan felçli kediyi itfaiye erleri kurtardı

Bir alışveriş merkezinde bulunan felçli kedi, kaçtığı yürüyen merdiven boşluğunda sıkıştı. 3 gün boyunca sıkıştığı yerde vatandaşlar tarafından beslenilen kedi, çabalar sonucu çıkmayınca kendiliğinden çıkması beklendi. Sıkıştığı yerden çıkamayan kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkartmak için mermer ve betonu kırıp sıkıştığı yerden çıkardı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyelerinden Sevgi Ekmekçiler, bu kedinin ihbarını aldıklarını, daha önce asansör boşluğuna düştüğünü ve oradan çıkartılırken can havliyle yürüyen merdiven boşluğuna kendini attığını söyledi. Ekmekçiler, “Felçli olduğu için de çıkamıyor tabii. 3 gündür burada mahsur, biz gelip gidiyoruz, çıkarmaya çalışıyoruz. Ama alışveriş merkezinde bir yetkiliye ulaşamadık. Kırılması gerekiyordu, sağ olsun itfaiyeciler bugün gelip kırdılar ve çıkardılar kediyi. Şimdi tedavi için veterinere götürüyoruz. Felç zaten tedavi edilmesi lazım. Çok mutluyuz kurtarıldığı için. Kaç gündür uğraşıyoruz, gece uyuyamıyorduk. Bu hayvan böyle orada mahsur. Görüyorsunuz küçük bir şey zaten. Çok sevindik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bize” dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat sürdürdüğü çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkartılan kedi, veteriner hekime götürülmek üzere kafese alındı.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal