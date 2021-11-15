3 günde Türk kara sularına geri itilen 234 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13-14 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ve can salları içerisindeki 111 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

14-15 Kasım tarihlerinde Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 84 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. 13-15 Kasım'da ise Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yine Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 39 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Göçmen kaçakçıları hakkında adli işlem başlatılırken, karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.