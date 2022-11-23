3 gündür aranan gencin sır ölümü

Zafer Mahallesi Gariban konutları mevkiinde yaşayan Fatih Gürel'e (31) yakınları 3 gündür ulaşamadı. Her yerde aranan Gürel, evinin birkaç yüz metre ilerisindeki Rumeli Mahallesi 23 Nisan Bulvarı mevkiindeki boş arazide hareketsiz vaziyette bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih Gürel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gencin başında darbeler olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Gürel'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Gürel ile görüştüğü öne sürülen arkadaşı M.G.'nin birkaç gün önce yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Tayyar



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