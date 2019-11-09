3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 gün boyunca 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem'in evinin ışıklarının yanar vaziyette olduğunu gören komşuları, durumdan şüphelenerek Ertem'in yaşadığı eve gitti. Ertem'in evine gelen komşuları, geldikleri evin ışıklarının yanar vaziyette olmasına rağmen kapıyı kimsenin açmamasından şüphelenerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri Ertem'i hareketsizce yatar vaziyette buldular. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ertem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine itikal eden polis ekipleri tarafından evde incelemeler yapıldı. İncelemelerin ardından Ertem'in cenazesi otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enes Azmak