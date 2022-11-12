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3 gündür haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Elazığ’da komşularının 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın, eve gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından salonda ölü bulundu.

Olay, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Dillif Çelik'ten 3 gün boyunca haber alamayan komşuları, önce Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ve ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler daireye girdi. Ekipler, Çelik'i salonda yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dillif Çelik'in ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Erkan Bay

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