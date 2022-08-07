3 gündür odada mahsur kalan yaşlı adamın imdadına önce komşusu sonra ekipler yetişti

Olay, merkez Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesinde meydana geldi. İddia göre, evde tek yaşayan 79 yaşındaki H.A.A., kapı dilinin içeri kaçmasından dolayı odada mahsur kaldı. 2 gün boyunca kapıyı açmaya çalışan fakat başarılı olmayan A.'nın gürültüsünü duyan komşusu Zülfü Keleş, pencere çıkarak bağırdı. Kendini tam ifade edemeyen yaşlı adam, ‘Susadım ölüyorum' dedi. Bunun üzerine komşusu yaşlı adama pencereden su ve ekmek verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri giren itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açtı. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam, ekiplere teşekkür etti.

"Susadım ölüyorum dedi"

Olayı anlatan komşusu Zülfü Keleş, “Baktım kaç gündür tak tak diye ses geliyor. Bende dışarı çıktım bağırdım. Susadım ölüyorum dedi. Su ve ekmek verdim. Ondan sonra çilingire gittim. O da itfaiye çağrılması gerekiyor dedi. Aradım ve ekipler geldi” dedi.

Kamil Can Kılıç

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