3 haftadır kayıp olan Aydınlı adam her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Çobanhisa Mahallesi'nde yaşayan Edip Coşkun 3 hafta önce motosikletine binerek evinden ayrıldı. Gece geç saatlere kadar evine geri dönmeyen ve hayatından endişe duyulan Coşkun'un ailesi karakola giderek kayıp başvurusu yaptı. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Coşkun'un ailesi de bastırdığı el ilanları ile sokak sokak gezerek iz bulmaya çalışıyor.

En son Karacasu ilçe merkezinde görüldüğü iddia edilen babası için eşi Özgür Kaşan ile babasının izini süren Nurşen Coşkun Kaşan, “Babam kaybolmadan 4 ay önce annemden habersiz 100 bin TL'ye tarlasını satmış. Bu yüzden aralarında tartışma çıktı ve annem evi terk etti. Nereye gitse eve dönmezlik etmez, bizi habersiz bırakmazdı. Evden çıktığı günden beri telefonuna ulaşılamıyor. Ne kendisini ne de motosikletini gören yerini bilen yok. Meraktan ölüyoruz” dedi.

Babası bulunmayınca CİMER'e de ihbarda bulunduğunu belirten Kaşan, "CİMER'e yazdıktan sonra İl jandarma Komutanlığı'ndan özel ekip geldi. Babamı onlar da arıyor. Kendi imkanlarımızla biz de ayrı arıyoruz. Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi'ndeki bir gazinoya gittiğini biliyoruz. Oraya gidip sorduğumuzda tanımadıklarını söylediler. Kuyucak'a bağlı Çamdibi Mahallesi'ndeki muhtarın oğlundan 11 bin TL alacağı varmış. Gidip araştırdığımız da parayı babama verdiğini söylüyor. Parayı alıp almadığını da bilmiyoruz. Başına bir iş gelmiş olmasından korkuyoruz. Aramadığımız yer sormadığımız kimse kalmadı. En ufak bir iz yok. Hiç mi gören, bilen olmaz? Hayatından endişe ediyoruz” diye konuştu.

El ilanı bastırıp mahalle mahalle, sokak sokak gidebileceği yerlere aramayı sürdüren Coşkun ailesi, kayıp adamın bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Aile, yerini bilen ya da görenlerin insanlık namına, Allah rızası için 112'yi arayarak haber vermelerini istedi.

Güldemet Kızıl

