3 hırsız çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri, Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde ikamet eden bir vatandaşın ikametinden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT), Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede olayı gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Asım Çapacı

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