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3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 7 kişi yakalandı

3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 7 kişi yakalandı
3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 7 kişi yakalandı

Bylock kullandıkları tespit edilen 7 FETÖ şüphelisi, İstanbul, Ankara ve Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 13 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 3'ü kadın toplam 7 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Yunus Emre Şeker

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