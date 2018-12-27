İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 ile vali ataması yapıldı

3 ile vali ataması yapıldı
3 ile vali ataması yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararla 3 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vali atamalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yer alan karara göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince uygun görüldü.  

Caner Ünver
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.