3 kadının öldüğü trafik kazasında inanılmaz kurtuluş

Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhittin Kutay (23) yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıktı. Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Nilüfer Kanat (41), ablası Özler Büyükmazı (44) ile kuzenleri Birsen Sonkur'a (52) çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Polis merkezinde görevli memurlar, kazayı görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kanat, Büyükmazı ve Sonkur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İnanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasında

Kaza anları ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsünde refüjde bir erkek ve kadının sohbet ettiği, daha sonra iki kadının ellerinde sepetlerle yanına geldiği, daha sonra da otomobilin hızla gelip refüje çıkıp 3 kadına çarptığı ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kaldıkları görüldü. Bu arada kadınların hemen yanında bulunan bir erkeğin ise inanılmaz bir şekilde kazadan kurtulduğu, önce şoka girip hareket edemediği, daha sonra ise kazada ölen kadınların yanına koştuğu ortaya çıktı.

Kadınların cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, her 2 aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Kaza yerinde ise kadınlardan geriye, turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü.

Cenazeler, otopsinin ardından talihsiz kadınların yakınları tarafından alınarak, Karataş'ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya