3 kafadarın yabancı şarkının üzerine yaptığı Lazca derleme sosyal medyada gündem oldu

'U Can't Touch This' isimli şarkının müziğinin üzerine Lazca derleme yaparak sosyal medyada paylaşan Rizeli Sedat Önder, Ali Kemal Kesici ve Paşa Çırakoğlu isimli üç kafadarın Hamidiye Asabiyet ismini verdikleri gruplarının yabancı şarkıya yaptıkları Lazca derleme ve amatörce çekilen klip sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Bölgede herkesin dilinde olan bu şarkının ve oluşumun hikâyesini anlatan Grup Hamidiye Asabiyet üyeleri Sedat Önder, Ali Kemal Kesici ve Paşa Çırakoğlu, amatör ruhla hareket ettiklerini, amaçlarının sadece eğlenmek olduklarını ifade ederek “Bizler yıllardır arkadaşız, aynı mahallede oturuyoruz. Bir gün 'Bir şarkı söyleyip grup oluşturalım' dedik. Tamamıyla amatörce yapılan bir hareket ve oluşum. Yabancı şarkıya olan ilgimizi farklı bir yönde kullanmak istedik. U Can't Touch This şarkısının melodisi bize hoş geldi ve Lazca kelimelerle ortaya böyle bir eser çıkardık. Beğenileceğimizi biliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Sağolsunlar, Ardeşen başta olmak üzere bizleri gören veya bir şekilde ulaşan herkes tebriklerini iletiyor” ifadelerini kullandılar.

Mustafa Özyanık