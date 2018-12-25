3 kardeş ölümde dahi ayrılmadı

Uşak'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşanan feci olayda hayatını kaybeden 3 kardeş Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra yan yana defnedildi. Dün İzmir Adli Tıp'ta ölüm sebeplerinin öğrenildiği otopsinin ardından Uşak'a getirilen 3 kardeşin cenazeleri gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

Acılı baba Kazım, ağabeyi Serdar Yeşilkuşak ve hayatını kaybeden Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir güçlükle ayakta durabildi. 3 kardeşin naaşları cenaze aracına yüklenirken acılı baba hangi yavrusuna koşacağını bilemedi. Akraba ve yakınlarının gözyaşları arasında Ayşe Özdemir, Hatice ve Ali Yeşilkuşak kardeşler Uşak merkez Şehitler Mezarlığına yan yana defnedildi. Mezarları yan yana olan kardeşler ölümde dahi ayrılmadılar.

Ertunç Öztürk