3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay Sarıkorkmaz Mahallesi Molla Ahmet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ergin S. yaşadığı binanın 3. katındaki camından baktığı sırada bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ergin S. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergin S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı binada incelemelerde bulunurken, Ergin S.'nin cenazesi otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

