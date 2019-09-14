3 kırmızı kart 5 gol, 3 puanın sahibi Gazişehir

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Gazişehir Gaziantep 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'in gollerini Twumasi, Güray Vural ve Raman atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise Umut Nayır ve Atiba kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ta Elneny ve Vida, Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode kırmızı kart gördü.

MAÇTAN ÖENMLİ ANLAR

GAZİŞEHİR FK 3 - 2 BEŞİKTAŞ

90' Ve maç sona erdi! Gazişehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

90' N'Koudou'nun sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.

90' Maçın sonuna 9 dakika ilave edildi

90' Muhammet Demir sarı kart gördü.

88' Topu sinirden yere vuran Caner sarı kart gördü

86' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Atiba kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı

85' GOL! Atiba attı! Beşiktaş umutlanıyor!

84' Caner'in savunma arkasına pasında Ljajic tekte indirdi, Umut boş kaleye yolladı

83' GOL! Umut Nayir oyuna girer girmez attı! Beşiktaş farkı ikiye indiriyor

82' Gazişehir'de Güray'ın yerine Furkan oyunda.

80' GOL! VAR incelemesi sonucu Chibsah'ın golü geçerli sayıldı.

80' Güray'ın soldan asistinde Chibsah topu ağlara yolladı ama ofsayt bayrağı havada. Pozisyon inceleniyor.

77' Gazişehir'de Twumasi'nin yerine Muhammet Demir oyunda.

76' Kalan bölümü Beşiktaş 9, Gazişehir ise 10 kişiyle oynayacak.

75' Gazişehir'de Kayode kırmızı kart gördü.

75' Pozisyon VAR ile incelendi. Beşiktaş'ta Elneny kırmızı kart gördü.

72' Boyd'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

71' Boyd'un sağdan ortasında savunmaya çarpan top yükseklik kazanıp kaleye yöneldi, Günay son anda kornere çeldi.

69' Güven penaltı noktası üzerinde döndü vurdu, top Günay'da kaldı.

66' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine Atiba oyunda

63' Gazişehir 3. gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Twumasi karşı karşıya pozisyonda vurdu, top Karius'tan döndü. Devamında topu önünde bulan Twumasi'yi bu kez Dorukhan engelledi.

60' Gazişehir'de Diarra kenara geldi, Chihsah oyunda.

59' Kayode sağdan sıfıra indi ve geriye doğru çıkardı, ceza alanı önündeki Güray gelişine sert ve düzgün vurarak topu ağlara yolladı.

58' GOL! Güray Vural attı! Gazişehir farkı ikiye çıkarıyor!

58' N'Koudou'nun sol çaprazdan plase vuruşunda top auta gitti.

53' Günay ile Ljajic arasında gerginlik çıktı. İki oyuncu da sarı kart çıktı.

48' Diarra'ya faul yapan Ruiz sarı kart gördü

46' Gaziantep'te ikinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi

41' Gazişehir yine gole yaklaştı! Hızlı atakta Diarra'nın pasında sağdan ceza alanına giren Kayode'nin çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı gitti.

35' Beşiktaş gole yaklaştı! Diaby'nin sağdan ortasında arka direğe açılan topu Caner aldı ve içeri sert gönderdi. Günay müthiş bir refleksle kaleye giden topu önledi.

32' BİR DİREK DAHA! Gazişehir'de Oğuz sağ kanattan içeri sokuldu, Caner'i geçti, ardından uzak direğe yaptığı vuruş direkten döndü.

31' Gazişehir yine etkili geldi! Soldan hareketlenen Twumasi'nin yerden ortasında Kayode ceza alanında boş durumda topu dışarı attı.

30' Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Dorukhan yükseldi ama iyi vuramadı. Top ters kanattan dışarı çıktı.

27' Ljajic köşe vuruşunu kullandı, ön direkte Twumasi topu karşıladı.

26' N'Koudou soldan tek başına çalımlarla rakip ceza alanına kadar gitti ve takımına korner kazandırdı.

25' DİREK! Soldan yerden gelen ortada Twumasi gelişine vurdu, top direkten döndü.

22' Gazişehir gole çok yaklaştı! Savunma arkasına kaçan ve ikiye sıfır kalan Kayode solunda boş durumdaki Twumasi'ye yolladı. Karius yattı ve aldı topu.

20' Orta alanda Dorukhan'a sert bir faul yapan Diarra sarı kart gördü.

19' Oğuz'un sağdan ortasında Ruiz'den seken topu Diarra önüne aldı, sert şutunda Karius köşede başarılı.

17' Oğuz'un sağdan sol ayağıyla ortasında kale sahasına inen topu Karius, Kayode'den önce aldı.

13' Caner soldan köşe vuruşu kullandı. Ön direkte Twumasi topu uzaklaştırdı.

12' N'Koudou soldan şık bir çalımla sıfıra indi, yerden ortasında savunmaya çarpan top dışarı gitti.

8' GOL! Twumasi penaltıda topu ağlara yolladı! Gazişehir, 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 öne geçiyor.

6' Vida'nın sektirdiği topta araya giren Kayode ceza alanına girdi, Vida onu arkadan faulle indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterip kırmızı kartla Hırvat oyuncuyu attı.

5' PENALTI! Gazişehir kullanacak...

3' N'Koudou'nun soldan ortasında Güven'e gelen topu Kana-Biyik kesti

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

MAÇIN İLK 11'LERİ:

Gazişehir FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais, Aziz Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Patrick Twumasi

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Güven Yalçın

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Toşca, Morais, Pappy Djilobodji, Güray Vural (Furkan Soyalp dk. 81) Tetteh, Diarra (Raman dk. 59), Twumasi (Muhammed Demir dk. 77), Kayode

Yedekler: Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem, Pawlowski

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz (Atiba dk. 66), Adem Ljajic, N'Koudou, Diaby (Boyd dk. 66), Güven Yalçın (Umut Nayir dk. 82)

Yedekler: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Muhayer, Necip

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Twumasi (dk. 7 pen.), Güray Vural (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Vida (dk. 5), Elneny (dk. 76) (Beşiktaş), Kayode (dk. 76) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Diarra, Günay Güvenç, Marius Sumudica, Muhammed Demir, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Victor Ruiz, Adem Ljajic, Caner Erkin, Boyd (Beşiktaş)