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3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında

3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında
3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kontrolden çıkan otomobillerden biri olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerdeki bir evin bahçesine girerek durabildi.

3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, Bolvadin-Dişli beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.V., idaresindeki 03 ED 083 plakalı otomobil Dişi Beldesi Kavşağı'nda A.G., yönetimindeki 34 DPY 331 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan A.G.'nin kullandığı araç olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerdeki bir evin bahçesine girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan A.G. ile eşi B.G. ve diğer araç sürücüsü M.V., çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Onur Dal

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