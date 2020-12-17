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3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton sahte içki ele geçirildi

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton sahte içki ele geçirildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton sahte içki ele geçirildi

Bursa'da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ve damıtma malzemeleri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bursa'nın Osmangazi ileçesinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki faciasının ardından soruşturmayı genişletti. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir evin çatı katında sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 420 litre kaçak içki, 9 litre yurt dışı girişli kaçak içki ve alkol üretmeye yarayan damıtma malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da yaşanan sahte alkol faciası ve yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyon anı ve üretim tesisi, kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Berktuğ Öncü - Hakan Gönül - Ali Kamur

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