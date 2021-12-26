3 kişinin otobüsün altında sıkıştığı kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kaza, Darıca ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Z.Ç. idaresindeki 41 J 6064 plakalı halk otobüsü, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle ara sokaktan çıkmakta olan M.Y. yönetimindeki 54 ZY 920 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken, otobüs ise önce durağa sonra bir marketin camına çarparak durabildi. Aynı anda yolun karşısından durağa doğru geçmekte olan 3 kişi otobüsün altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 vatandaştan ikisi Farabi Hastanesi'ne bir tanesi ise Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 45 yaşındaki A.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışma anı, 3 yabancı uyruklu vatandaşın otobüsün altında kalışı ve kazayı gören vatandaşların otobüsün altında sıkışan 3 kişiyi kurtarma çabaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakan Öztürk