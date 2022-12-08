3 kızını tabanca ile öldüren müezzin: 'Ne karar verilecekse razıyım; Saygı duyuyorum'

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyünde müezzin olarak görev yapan Emre Göktaş (36), 31 Ağustos 2021 tarihinde kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş'ı (5) dere kenarına götürerek silahla öldürdü. Olay sonrası jandarmayı arayan Emre Göktaş, olay yerinde 3 kızını öldürdüğü tabancası ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Göktaş, bir süre sonra tek başına kaldığı hücrede bileklerini keserek intihar etmek istedi. Hastanedeki tedavisinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Emre Göktaş, hakim karşısına çıktı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emre Göktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş'ın avukatının önceki celse "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren rapora itirazı üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Göktaş, Adli Tıp Kurumu raporunun beklediğini belirterek, “Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum. Ekleyeceğim yoktur. Raporun gelmesi bekliyorum” ifadelerini kullanırken, mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ocak 2023 tarihine erteledi.

Ozan Köse



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