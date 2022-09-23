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3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Rıdvan H. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı’nda yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması dahilinde 19 Eylül'de Ankara'dan İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi. Bunun üzerine güvenlik kameralarından yolcu takibe alındı. Takip sonucunda polis ekipleri taksi bekleyen yolcunun yanına gelerek kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, şahsı parmak izi kontrolüne götürdü. Silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ferhat Yasak
 

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