3 Mayıs'taki sınavlar ertelenecek mi? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, video konferans yöntemiyle düzenlenen “Anne Babalarımızla Buluşuyoruz” toplantısında uzaktan eğitim gören öğrencilerin ve velilerinin sorularını, önerilerini ve şikayetlerini dinledi. 81 ilden öğrenci, veli ve öğretmenlerin katıldığı toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Çocuk Gelişimci Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Bilim Kurulu Üyesi olan Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara da katıldı.

Burdur'dan 7. sınıfta okuyan bir oğlu olduğunu ifade eden Nadir Deyirmenci'nin "3 Mayıs'taki sınavlar ertelenecek mi?" sorusunu cevaplayan Bakan Selçuk, “Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında ‘Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var' dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde ısrarımız ya da beklentimiz olamaz. Buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz” şeklinde konuştu.

“OECD ülkeleri arasında okulları en çok kapalı tutan 4. ülke konumuzdayız”

Okulların sürekli açılıp kapanmasının kamuoyunda oluşturduğu olumsuz etki üzerine konuşan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

“Her zaman şunu söyledik. Bizim önceliğimiz sağlık. Tek bir çocuğumuz için bile riski göze almayı istemiyoruz. Bilim Kurulumuzun, ilgili uzmanlarımızın, bilim insanlarımızın bakış açılarını öncelikli olarak ele alıyoruz. O yüzden de bize de hep diyorlar ki neden açıp açıp kapatıyorsunuz? Emin olun dünyada OECD ülkeleri arasında okulları en çok kapalı tutan 4. ülke konumuzdayız. Böyle baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz riskin çok düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini ve okulların kapatılması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden bu açıp kapatmalar oluyor. Niye açıyoruz? Eğer çocuklarımız evde bir süre oynadıktan ve eğlendikten sonra arkadaşlarıyla buluşamazsa, sosyalleşemezse, dışarı çıkıp fiziksel hareket etmezse o zaman başka problemlerimiz olacak ve problemlerimiz geleceğe taşınacak. O yüzden okulların az da olsa, kısmi de olsa açılması gerekiyor. Bütün dünyadaki belli başlı kaynaklar bunu gösteriyor. Az da olsa, 1-2 gün de olsa okulları açmaya çalışıyoruz. Ama bu süreç salgının çok yükseldiği bir dönemde çok daha dikkatli ele alınmalı. Nitekim öyle yapmaya da gayret ediyoruz.”

“Bizim ölçütümüz sosyal medyada ne söylendiği olmamalı, bizim ölçütümüz bilimin ne söylediği olmalı”

Okulu açın ya da kapatın şeklinde binlerce mesaj olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Okulu açık tuttuğumuzda velilerimizin ne kadarı çocuklarını okula gönderiyorlar. Bizim ölçümüz bu. Yani biz toplumu dinliyoruz. Toplumun beklentisini anlamaya çalışıyoruz. Böyle baktığımızda şunu fark ediyoruz. Okullar açıldığında velilerimizin en az 4'te 3'ü çocuklarını okula gönderiyorlar. Biz bu kontrolleri ele aldıkça, Bilim Kurulunun önerilerini dinledikçe görüyoruz ki belli dönemlerde okulu açmanın riski daha önemli hale geliyor. Bunun için de eğer okulu kapatırsak ve toplumda niye kapatıyorsunuz derler veya okulu açarsak niye açıyorsunuz derler. Emin olun dinliyoruz bunları ama bizim ölçütümüz sosyal medyada ne söylendiği olmamalı. Bizim ölçütümüz bilimin ne söylediği olmalı. Açıp kapatırken de buna göre bakıyoruz. Bazen karikatürler görüyorum. ‘Ziya hoca okulları açıp kapatıyor, açıp kapatıyor' şeklinde. Bu tabii güzel bir şey ve bu karikatürleri gördükçe mutlu oluyorum. Çünkü halkımızla beraber bir şey yapıyoruz” diye konuştu.

Mustafa Cenik - Adem Aslan