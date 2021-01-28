İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 metrelik dev kardan adam ilgi odağı oldu

3 metrelik dev kardan adam ilgi odağı oldu
3 metrelik dev kardan adam ilgi odağı oldu

Tekirdağ Malkara’da vatandaşların yaptığı 3 metrelik kardan adam mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak üzerinde Emir Market isimli bakkal dükkanını işleten Olcay Aydın, arkadaşlarıyla birlikte 2 saatte yaklaşık 3 metre boyunda kardan adam yaptı. Dev kardan adam, yoldan geçen mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Yıllar sonra yoğun kar özlemini sona erdiren vatandaşlar, dev kardan adamla hatıra fotoğrafı çekildi.

Görenler uğramadan edemiyor
Esnaf Olcay Aydın, “Yoğun kar yağışı ile birlikte değişiklik olsun diye kardan adam yapalım dedik. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kardan adam yaptık. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. Yoldan geçen mahalle sakinlerimiz de uğramadan edemiyor. Kardan adamı görenler gelip fotoğraf çekiliyorlar. Kar yağışından memnunuz. İnşallah daha da çok yağar” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.