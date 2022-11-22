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3 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

3 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
3 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensuplarının, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 112'ye yükseldi.

Oğuzhan Halil Özbek

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