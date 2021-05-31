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3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SİHA'ların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

 

Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş

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