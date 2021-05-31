3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SİHA'ların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/noDpyeLNzI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021

Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş