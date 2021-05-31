3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SİHA'ların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.
SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/noDpyeLNzI
Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş